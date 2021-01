Spieler des Vorgängers können ihre Erfolge in "Hitman 3" übernehmen.

Agent 47 stammt aus einem Genlabor und verdingt sich in der "Hitman"-Reihe seit 20 Jahren in Auftragsmorden. Mit "Hitman 3" geht das Schleich-Meuchel-Spiel in die nächste Runde.