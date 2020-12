Auf Spurensuche "Call of the Sea" ist ein Puzzle-Abenteuer mit Südseeflair

In "Call of the Sea" schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Norah, die auf der Suche nach ihrem verschollenen Ehemann Harry ist.

Einsame Insel, geheimnisvolle Mechanismen und knifflige Rätsel: Das Spiel "Call of the Sea" erinnert an den Klassiker "Myst" - und ist doch ganz anders. Was vor allem an der tollen Geschichte liegt.