Neuausrichtung der Strategie Nokia strebt Führungsrolle bei 5G-Wachstum an

Nokia-Schriftzug am Hauptsitz im finnischen Espoo. Nokia will 2021 beim 5G-Mobilfunkstandard die Führungsrolle zurückerlangen.

Der Nokia Netzwerkausrüster aktualisiert seine Unternehmensstrategie. Die Finnen planen nun in allen Geschäftssegmenten eine Führungsrolle einzunehmen, in denen es aktiv sein will. Dazu gehört auch der neue Mobilfunkstandard 5G.