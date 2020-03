Nicht nur in den USA stößt die umstrittene Video-App TokTok auf Misstrauen. Jetzt wollen die Betreiber dort gegensteuern - und in einem Zentrum in Kalifornien Einblick in ihre Arbeit gewähren.

Mit Transparenzzentrum TikTok will Vertrauen in USA aufpolieren

San Francisco. Die in den USA umstrittene Videoplattform TikTok will ihren Ruf mit einem Transparenzzentrum in Kalifornien aufbessern.

An dem Standort in Los Angeles würden sich Experten zum Start im Mai unter anderem ein Bild davon machen können, wie der Dienst beim Löschen untersagter Inhalte vorgeht, kündigte TikTok in einem Blogeintrag am Mittwoch an. Später sollten sie auch Einblicke in den Software-Code und die Maßnahmen für Datenschutz und Sicherheit bekommen.

TikTok mit der chinesischen Firma Bytedance als Besitzer spürt politischen Gegenwind in den USA. So wurde Ende vergangenen Jahres US-Militärangehörigen wegen Sicherheitsbedenken untersagt, die App auf ihren Dienst-Smartphones zu nutzen. Außerdem wird immer wieder darüber diskutiert, ob TikTok genug für den Jugendschutz unternimmt.