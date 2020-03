Mit einem Freund am anderen Ende der Welt ein Video-Telefonat führen oder etwas Berufliches per Skype besprechen: Wer diese Gespräche aufnehmen möchte, kann das mit einem Trick ganz einfach tun.

Mitschnitt So können iOS-Nutzer Video-Gespräche aufnehmen

München. Videochats werden im Gegensatz zu Messenger-Nachrichten in der Regel nicht gespeichert. Das kann ein Vorteil sein. Wer sich die Konversation aber bewahren möchte, kann zu einem Trick greifen.

Die Zeitschrift "PC Go" (Ausgabe 4/20) empfiehlt, hierfür die Bildschirmaufnahmefunktion des Smartphones zu nutzen.

In iOS auf dem iPhone ist diese Funktion schon im Betriebssystem enthalten. Aktiviert wird sie über Einstellungen, Kontrollzentrum, Steuerelemente anpassen und schließlich die Auswahl "Bildschirmaufnahme". Anschließend müssen Anwender in das Kontrollzentrum gehen und das Symbol mit dem Doppelkreis auswählen.

Nun wird alles als Video aufgenommen, was der Nutzer auf seinem Bildschirm sieht. Also auch das Videogespräch, wenn er es beginnt. Beenden lässt sich die Aufnahme, indem man auf die rot unterlegte Uhrzeit links oben auf dem Display tippt und dann das erscheinende Feld "Stoppen" auswählt.

Für Android-Nutzer ist die Aufnahme nicht so einfach, so "PC Go". Sie müssen zunächst eine App installieren, die den Displayinhalt aufzeichnen kann. Im Playstore finden sich allerdings einige Angebote für solche Dienste.

Wichtig: Die Aufzeichnung eines Gesprächs ist datenschutzrechtlich ausdrücklich nur erlaubt, wenn das Gegenüber einwilligt.