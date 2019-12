Spiele werden selten direkt für politische Botschaften genutzt. "Right Runner" ist eine Ausnahme. Das Spiel von UNICEF setzt sich für Kinderrechte ein.

In "Right Runner" hetzt man seine Spielfigur durch einfache bis mittelschwere Level voller Hindernisse.

UNICEF-Spiel Sich mit "Right Runner" für Kinderrechte einsetzen

Berlin. An vielen Orten der Welt werden Kinder schlecht behandelt. Oft wissen Sie nicht, dass sie Rechte haben. Das will UNICEF mit dem Spiel "Right Runner" für Android und iOS ändern.

Das Renn- und Geschicklichkeitsspiel für Android und iOS soll nicht nur Spaß machen und unterhalten, es soll auch spielerisch die Grundrechte für Kinder vermitteln. In jedem Level werden die Kinderrechte griffig vorgestellt. Im letzten der fünf Level dienen sie dann sogar als Spielelement, wenn Spieler sie an der passenden Stelle ins Mikro des Smartphones brüllen sollen.

Lautstark Kinderrechte verkünden

Leise geht es sicher auch, aber "Right Runner" will nicht leise sein. Daher müssen beim Lauf durch die fünf Hindernisstrecken auch möglichst viele Megafone gesammelt werden. Die helfen dabei, weitere Kinder über ihre Rechte aufzuklären. Die Level sind von Lateinamerika und der Karibik inspiriert. Sie sind bunt und voller Details. Neben der Verbreitung der Kinderrechte müssen Spieler geschickt den zahlreichen Hindernissen ausweichen.

Schwierig ist "Right Runner" für Android und iOS nicht, dafür eingängig und kurzweilig. Das kostenlose Spiel ist schnell durchgespielt und macht nicht nur ein wenig geschickter, sondern auch schlauer.