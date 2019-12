Getbadnews erklärt die Mechanismen der Stimmungsmache

Followerzahl und Glaubwürdigkeit sind die wichtigsten Währungen bei "Getbadnews.de". In diesem Online-Spiel muss man sich als cleverer Manipulator beweisen und lernt dabei zugleich, wie Stimmungsmache im Internet funktioniert - und man möglichst nicht auf sie hereinfällt.

In sozialen Medien kann jeder seine Meinung kundtun. Diese an sich gute Möglichkeit muss man in einem Onlinespiel auf möglichst schäbige Weise ausnutzen. Das eigentliche Ziel ist aber ein anderes.