Für Strategen "They are Billions" schickt Spieler in den Zombiewahnsinn

In "They are Billions" verteidigen Spieler ihre Kolonien gegen Zombiehorden. Screenshot: Numantian Games/dpa-tmn

In "They are Billions" ist der Name Programm. Ganze Zombiehorden rennen hier in Echtzeit über den Bildschirm. Für Spieler geht es ums nackte Überleben.