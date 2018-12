Top-Games: Mit Brawlern oder Trickfilm-Figuren kämpfen

Ob kurz oder lang, ob mit Brawlern oder Trickfilm-Figuren: Kämpfe begeistern die iOS-Nutzer. Zwei Spielen ist in dieser Woche der Einstieg in die Top Ten gelungen. Eines von ihnen schafft es sogar auf den ersten Platz.

Berlin. In den Charts der meistgeladenen iPhone-Games hat sich in dieser Woche einiges getan. In den Top Ten tummeln sich gleich zwei Neueinsteiger, von denen einer für besonders viel Aufsehen sorgt.

Der App "Brawl Stars" ist es gelungen, auf Anhieb die Spitzenposition zu besetzen. Das Spiel eignet sich für alle, die temporeiche Kämpfe mögen. Jeder von ihnen dauert drei Minuten, wobei die App-Nutzer mehrere sogenannte Brawler freischalten und sie verbessern können. Dazu gibt es die Möglichkeit, verschiedene Spielmodi zu wählen. Ob Juwelenjagd, Überlebenskampf im Battle-Royale-Stil oder Tresorraub, für Action ist gesorgt.

Einen formidablen Einstieg feiert auch das Spiel "Looney Tunes", das den achten Platz erobert. Hierbei können Gamer ein Team aus mehreren bekannten Trickfilm-Charakteren zusammenstellen und in den Kampf schicken. Zur Auswahl stehen große Namen wie Bugs Bunny, Daffy Duck, Roadrunner, Elmer Fudd oder Marvin der Marsianer. Wer mag, kann sie in den berühmten Konstellationen gegeneinander antreten lassen.

Um vier Plätze abgerutscht ist hingegen "Popular Wars". Hier kämpfen die Nutzer um Popularität. Es gilt, so viele Follower wie möglich zu sammeln und sie zu führen. Wem Konkurrenz droht, kann den Rivalen ein Schnippchen schlagen. Dessen Follower lassen sich nämlich schnappen und eliminieren.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 5 Gone Home Annapurna Interactive 5,49 6 Pou Paul Salameh 2,29 7 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 2,29 9 Doodle Jump Lima Sky 0,49 10 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Brawl Stars Supercell kostenlos 2 Drive and Park SayGames LLC kostenlos 3 Crowd City Voodoo kostenlos 4 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 5 Stickman Hook MADBOX kostenlos 6 Popular Wars Lion Studios kostenlos 7 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos 8 Looney Tunes Die Irre Schlacht Scopely kostenlos 9 Helix Jump Voodoo kostenlos 10 Flip Rush! Lion Studios kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 3 The Room Fireproof Games 1,09 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 The Room: Old Sins Fireproof Games 2,29 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 Mini Metro Dinosaur Polo Club 4,49 8 Gone Home Annapurna Interactive 5,49 9 Gorogoa Annapurna Interactive 5,49 10 The Room Two Fireproof Games 1,09

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Brawl Stars Supercell kostenlos 2 Looney Tunes Die Irre Schlacht Scopely kostenlos 3 Popular Wars Lion Studios kostenlos 4 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 5 Stickman Hook MADBOX kostenlos 6 Command & Conquer™: Rivals PVP Electronic Arts kostenlos 7 Fortnite Epic Games kostenlos 8 Angry Birds 2 Rovio Entertainment Oyj kostenlos 9 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos 10 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.