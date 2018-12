Sega bringt Mega-Drive-Klassiker wie Sonic auf Fire-TV

Berlin. Ab Donnerstagabend werden sich vermutlich wieder Tausende Spieler gemeinsam mit dem blauen Igel auf eine rasende Ringe-Hatz begeben: Sonic the Hedgehog – Er war quasi der Super Mario von Sega – ist wieder da.

Zusammen mit anderen Pixelhelden der späten Achtziger und frühen Neunziger – etwa aus „Golden Axe“, „Altered Beast“ oder „Bonanza Bros“ – wird er wohl wieder vermehrt über TV-Bildschirme flimmern, denn Amazon bietet im Jahr des 30-jährigen Jubiläums seiner Mega-Drive-Konsole mit der App Sega Classics (12,99 Euro) insgesamt 25 Pixelklassiker zum Daddeln auf seiner TV-Plattform Fire-TV an. Wir haben vorab getestet, ob das auch Spaß macht.

Sonic the Hedgehog ist wohl das bekannteste Spiel auf dem Sega Mega Drive.

Mega Drive, so hieß die Spielkonsole, die Sega 1988 als Konkurrent zu Nintendos NES zunächst in Japan auf den Markt brachte. Die 16-Bit-Spielkonsole sorgte ab 1990 auch in Deutschland für Begeisterung – und für lange Schlangen an den Anspielstationen in den Elektronikmärkten und Kaufhäusern.

Gezockt wird mit der Fernbedienung von Amazons Fire-TV

Besitzer eines Amazon Fire-TV oder eines Fire-TV-Sticks können jetzt erstaunlich einfach in Erinnerungen schwelgen – ganz ohne Spielkonsole oder Gamepad: Die App ist innerhalb weniger Augenblicke heruntergeladen. Anschließend kann eigentlich schon losgespielt werden.

Als Controller dient die Fire-TV-Fernbedienung. Hält man sie quer, lassen sich mit dem linken Daumen das Navigationskreuz für Richtungsbefehle und mit dem rechten Daumen die Tasten für weitere Aktionen bequem erreichen. Mit der Ergonomie eines modernen Controllers hat das zwar wenig zu tun, es funktioniert aber deutlich besser, als man zunächst befürchten mag.

Die Liste der 25 Spiele umfasst natürlich nicht nur Klassiker, aber wer damals Mega Drive gespielt hat, wird doch viele liebgewonnene Schätze wiederentdecken (siehe Liste unten). 15 der 25 Spiele lassen sich auch zu zweit spielen. Spätestens hier braucht man dann einen weiteren Gamecontroller. Die Anmeldung per Bluetooth klappte in unserem Test problemlos, Golden Axe etwa macht zu zweit einfach viel mehr Spaß.

Diese Spiele bietet die App Sega Classics:

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic CD

The Revenge of Shinobi

Ristar

Golden Axe

Beyond Oasis

Decap Attack

ESWAT: City Under Siege

Streets of Rage

Streets of Rage II

Streets of Rage III

Gunstar Heroes

Dynamite Headdy

Dr Robotnik’s Mean Bean Machine

Columns

Bio-Hazard Battle

Comix Zone

Alien Storm

Bonanza Bros

Golden Axe II

Golden Axe III

Gain Ground

Altered Beast

Sonic Spinball

Echtes Röhrenfeeling auf dem modernen LCD-Fernseher

Die Titel selbst sind liebevoll in die App eingebettet: Zu jedem Spiel erfährt man etwa ein paar Rahmendaten, wie Entwickler und Erscheinungsjahr. Außerdem kann man vor dem Spielstart im Menü einstellen, ob der Bildausschnitt Pixelgenau oder etwas ans moderne TV-Format dargestellt werden soll. Selbst ein Röhren-TV-Effekt lässt sich auf Wunsch aktivieren - damit es wirklich aussieht, wie vor 30 Jahren.

Mit SEGA Classics bietet Amazon einen schönen Zeitvertreib für die Feiertage. Bei einem Preis von knapp 13 Euro gibt es absolut nichts zu meckern, für ein paar Spiele zwischendurch reicht die Fernbedienung als Controller völlig aus.

Vielleicht gibt es im kommenden Jahr ja noch Spielenachschub, denn viele Klassiker sind diesmal leider noch nicht dabei.

