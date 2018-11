Bildschirmfarbton mit f.lux anpassen

Das Tool f.lux passt Farbton und Helligkeit des Bildschirms an die Umgebung an.

Fast jeder kennt es: Man sitzt im Morgengrauen oder in der Nacht am Rechner und der Bildschirm ist viel zu hell. Für ältere Betriebssysteme schafft das Tool f.lux hier Abhilfe. Es passt den Farbton sowie die Helligkeit an die jeweilige Tageszeit an.