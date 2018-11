Messenger-Nutzung Die eigene Telefonnummer in Whatsapp ändern

In den Einstellungen von WhatsApp lässt sich die eigene Telefonnumer ändern.

Eine neue Handynummer ist mit etwas Arbeit verbunden, denn verschiedene Stellen und Kontakte müssen darüber in informiert werden. Auch in WhatsApp lässt sich die eigene Nummer umstellen. So geht's: