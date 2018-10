Apple Keynote: Das sind die wichtigsten Fragen

Cupertino. Apple hat weitere Produkte angekündigt. An diesem Dienstag will der Konzern in einer Keynote Neuheiten vorstellen. Anders als sonst wird die Keynote dieses Mal aber nicht in Kalifornien stattfinden, sondern in New York, das in einer ganz anderen Zeitzone liegt. Deutsche Apple-Fans wissen also bereits ab 15 Uhr mehr.

Stellt Apple ein eigenes Streaming-Angebot wie Netflix vor? Wie sehe ich die Apple Keynote im Liveticker? Und welche Produkte werden wohl vorgestellt? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Apple-Keynote in New York: Was können Fans erwarten?

Von Apple wird am Dienstag die Vorstellung eines neuen Modells des Tablet-Computers iPad Pro sowie eines Nachfolgers des Einsteiger-Laptops MacBook Air erwartet. Der Konzern selbst machte wie immer keine Angaben dazu.

Apple kündigt Neuigkeiten an – das Wichtigste in Kürze

Apple will neue Produkte vorstellen

Dabei geht es wohl um neue iPad-Modelle

Auch gibt es Gerüchte über ein eigenes Streaming-Angebot von Apple

Auch neue AirPods könnten kommen

Ab 15 Uhr gibt es einen Livestream

Um was es genau bei der Vorstellung geht, darüber hüllt sich Apple in Schweigen. Außer einer dünnen Mitteilung findet sich kein Hinweis auf den Anlass – der Konzern gab sich wie gewohnt geheimnisvoll und äußerte sich wie gewohnt nicht dazu, welche Neuerungen oder Produkte vorgestellt werden.

Apple mit eigenem Netflix?

Schon seit längerem gibt es Gerüchte darüber, dass Apple Netflix mit einem eigenen Streaming-Angebot Konkurrenz machen könnte. Das liegt auch an einem Bericht aus der „New York Times“, in dem es hieß, Apple sichere sich die Rechte an vielen TV-Serien, um sie im Rahmen einer Streaming-Flatrate an den Mann zu bringen.

Apple-Chef Tim Cook trat diesen Gerüchten immer entschieden entgegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konzern am Dienstag ein Streaming-Angebot vorstellt, ist zwar gegeben, aber doch sehr gering.

Apple Keynote im Livestream und Ticker

Sicher ist dagegen, dass Apple-Fans die Keynote auch dieses Mal wieder im Livestream verfolgen können. Hier können Sie den Livestream ab 15 Uhr deutscher Zeit auf der Apple-Internetseite sehen.

Apple mit neuem iPads?

Ganz groß dürften die Überraschungen bei der Apple-Keynote aber diesmal nicht sein. Der Finanzdienst Bloomberg hatte nämlich schon vor einiger Zeit geschrieben, dass Apple im Herbst eine Aktualisierung des iPad Pro auf den Markt bringen wolle – der teureren und leistungsstärkeren Version des Tablet-Computers.

Das iPhoneXR ist günstiger als das XS – so schneidet es im Test ab Das iPhone XR ist günstiger als das iPhoneXS. Für wen lohnt sich der Kauf? Technik-Redakteur Jan Mölleken macht den Test. Das iPhoneXR ist günstiger als das XS – so schneidet es im Test ab

Es wird erwartet, dass bei dem künftigen iPad Pro – ähnlich wie beim iPhone – die Bildschirmränder sehr dünn ausfallen und das Display praktisch die gesamte Frontseite ausfüllt. Entsprechend wird damit gerechnet, dass Apples Gesichtserkennung FaceID auch beim iPad den bisherigen Fingerabdrucksensor ersetzt.

Apple Keynote – Kommen neue MacBooks?

Außerdem bereitete der Konzern laut Bloomberg eine modernisierte Version seines günstigsten Laptops Macbook Air vor. Es ist laut Marktforschern das Apple-Notebook, das sich am besten verkauft – technisch liegt es allerdings weit hinter den anderen Modellen zurück und bedarf deshalb dringend einer Auffrischung.

Mit den neuen iPads und Laptops könnte Apple auf ein noch profitableres Weihnachtsgeschäft zusteuern, nachdem der Konzern wie gewohnt im September seine neuen iPhone-Modelle vorgestellt hatte.

Apple mit neuen Kopfhörern?

Zuerst wurden sie verspottet – jetzt sind sie zum Verkaufsschlager geworden: Apples AirPods, die Nutzer lange an elektrische Zahnbürsten erinnerten, wurde von vielen eine gute Klangqualität und Tragekomfort bescheinigt. Und sie halten doch! Die Apple AirPods im großen Test.

Nach zwei Jahren könnte eine überarbeitete Version kommen, glaubt zumindest der Dienst Nikkei. Demnach könnte Apple kontaktloses Aufladen oder sogar mit dem Ladecase sogar eine Aufladestation für iPhones planen.

So lief die letzte Apple Keynote

Bei der letzten Apple Keynote im September hatte der Konzern noch neue iPhones und Apple Watches vorgestellt. Zum Verkaufsstart wenige Wochen später gab es lange Schlangen vor den Apple Stores. Auch das neue Betriebssystem iOS 12 wurde präsentiert. (bekö)

