Top-Apps: Von schlauen Uhren und der perfekten Illusion

In Zeiten von Facebook und Instagram kommt kaum noch jemand ohne ein perfektes Porträt aus. Daher landet auch die App "Facetune" auf immer iPhones. Unangefochtener Spitzenreiter in den Charts bleibt jedoch eine Verkehrs-App.

Erfolgreich in den App-Charts: Der Selfie-Bildeditor "Facetune".

Berlin. Auf dem achten Rang steigt "WatchChat for WhatsApp" (3,49 Euro) neu in die Top-Ten der meistgekauften Apps für das iPhone ein. Diese App ermöglicht es Apple-Watch-Besitzern, ihre WhatsApp Nachrichten auch mit der Smartwatch zu ‎empfangen und zu versenden.

Egal ob Messenger oder Social Media - oft behilflich bei der Selbstdarstellung ist die Anwendung "Facetune" (4,49 Euro), mit ‎der Porträts & Selfies bearbeitet werden können. Mit verschiedenen Tools können Nutzer beispielsweise makellose Haut, optimierte Gesichtskonturen ‎oder ein schöneres Lächeln erzeugen - und so am Ende ein perfektes Bild kreieren. "Facetune" landet in dieser Woche auf dem siebten Platz der kostenpflichtigen iPhone-Apps.

Dauerhaft ganz oben in den App-Charts ist der praktische Helfer auf Autoreisen "Blitzer.de PRO" (0,49 Euro). Diese App bietet dem Nutzer neben Blitzer-Warnungen auch regionale Meldungen zu festen und mobilen Gefahren, wie Stauenden, Sichtbehinderungen und Baustellen. "Blitzer.de PRO" belegt wie in den Vorwochen unverändert Platz eins der meistgekauften iPhone-Apps.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Plantsnap - Pflanzen bestimmen PlantSnap, Inc. 4,49 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 8 WatchChat for WhatsApp Alexander Nowak 3,49 9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 10 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Candy Crush Friends Saga King kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 4 YouTube Google, Inc. kostenlos 5 Happy Glass Lion Studios kostenlos 6 Google Maps - Transit & Essen Google, Inc. kostenlos 7 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 8 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 9 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 10 Audify FM - Music Mp3 Nikita Kukolaj kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Notability Ginger Labs 10,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 5 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 6 Duet Display Duet, Inc. 10,99 7 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49 8 Icewind Dale Overhaul Games 10,99 9 Noteshelf 2 Fluid Touch Pte. Ltd. 10,99 10 MyScript Nebo MyScript 8,99

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Candy Crush Friends Saga King kostenlos 2 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 3 YouTube Google, Inc. kostenlos 4 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 5 Murder in the Alps Nordcurrent kostenlos 6 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 7 Happy Glass Lion Studios kostenlos 8 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 9 Messenger für WhatsApp - iPad Gorilla Technologies kostenlos 10 WzPad für WhatsApp für iPad ZR Apps kostenlos

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.