Mit einer neuen Google-Funktion kommen Nutzer jetzt leichter an alte Suchergebnisse. Die Suchmaschine wurde durch ein Aktivitätskärtchen erweitert, das frühere Suchbegriffe anzeigt.

Neue Funktion In Google-Suche leichter an frühere Ergebnisse kommen

Mountain View. Mit neuen Funktionen in der Suche will Google Nutzern unter anderem den Zugriff auf vergangene Suchfragen erleichtern. Wie der Konzern in einem Blogeintrag mitteilte, sehen Nutzer nach dem Start der Suche, ob sie schon einmal nach dem Begriff gesucht haben und welche Seiten sie angeklickt haben.

Google nennt das Aktivitätskärtchen. Es soll den Angaben zufolge nur angezeigt werden, wenn es nützlich ist. Nutzer können die Anzeige des Kärtchens auch zeitweise oder komplett deaktivieren.

Nützliche Ergebnisse können Nutzer außerdem in sogenannten Sammlungen speichern. Bilder, Websites oder Artikel können vom Aktivitätskärtchen direkt zu so einer Sammlung hinzugefügt werden. Google schlägt dazu auch weitere Seiten vor, die auf den bereits gespeicherten oder auf früher gesuchten Inhalten basieren.

Eine weitere neue Funktion sind auch Vorschläge zu Unterthemen. Sucht ein Nutzer etwa nach der Hunderasse Mops, werden direkt weitere Suchbegriffe dazu angezeigt wie berühmte Mops-Namen, Videos oder Gesundheit.

Die Funktionen sollen noch im Laufe des Jahres für die Nutzer freigeschaltet werden.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.