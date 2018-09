Was von Apples September-Event erwartet wird

Die Technik-Welt wartet auf das Apple-Event am 12. September in Cupertino. Branchenkenner gehen davon aus, dass der Konzern neue Modelle für iPhone, Apple Watch und Mac-Book präsentiert.

Von Apple werden in diesem Herbst keine großen Sensationen erwartet. Dennoch schaut die Branche am kommenden Mittwoch gespannt nach Cupertino. Dabei kann man schon erahnen, was Apple-Chef Tim Cook und seine Manager in dem neuen Apple Park vorstellen werden.