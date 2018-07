Das Computerspiel "Life is Strange" war einer der großen Überraschungshits im Jahr 2015. Im Herbst dieses Jahres soll nun mit "Life is Strange 2" eine Fortsetzung des Teenager-Dramas erscheinen.

Als Vorschau auf das im September erscheinende Spiel "Life is Strange 2" hat Publisher Square Enix am 26. Juni 2018 das kostenlose Mini-Spiel "The Awesome Adventures of Captain Spirit" zum Download bereit gestellt. Foto: dpa

Fortsetzung kommt im Herbst Square Enix bringt zweiten Teil von "Life is Strange"

Hamburg. "Life is Strange" wird fortgesetzt. Das Episoden-Abenteuer rund um die junge Max und die mysteriösen Ereignisse in ihren Heimatstadt an der Küste sollen im September weitergehen.

Das hat Publisher Square Enix bekanntgegeben. Die erste neue Episode von "Life is Strange 2" soll am 27. September für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Insgesamt soll es fünf weitere Episoden geben. Über Details zu Inhalt und Protagonisten gibt es noch keine Informationen.

Einen Vorgeschmack soll das am 26. Juni veröffentlichte Minispiel "Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit" liefern. Es erzählt die Geschichte des zehnjährigen Chris, der gern ein Superheld sein möchte. Laut Square Enix enthält der Titel Verbindungen zur neuen Geschichte und zu Charakteren aus "Life is Strange 2".

( dpa )

