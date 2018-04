Game-Charts: Zwei Klassiker und Spaß mit Schmerzen

Berlin. Manche Spiele in der digitalen Welt haben sich schon zum Klassiker entwickelt. Trotzdem erfreuen sie sich immer noch großer Beliebtheit, wie die Platzierungen in den aktuellen Game-Charts für iPhone und iPad zeigen.

"Angry Birds" war eines der ersten Smartphone-Games, die sich zum Suchtfaktor für viele Nutzer entwickelte. In "Angry Birds 2" geht es nun darum, mit einer Schleuder auf die Türme der Vögel zu schießen. Ziel ist es, die wertvollen Eier des Federviehs zu retten. Der Anwender kann zu Beginn ein eigenen Vogel wählen und kämpft sich dann durch verschiedene Level.

Ebenfalls zu den Klassikern gehört das Strategiespiel "Die Sims". Nun gibt es das Game auch fürs Handy. Der Spieler erschafft sich seine eigene Welt, kann Personen formen und familiäre Konstellationen erstellen. Toll ist auch, dass man Partys veranstalten und auch Feiern von anderen Spielern besuchen kann. Damit lassen sich Kontakte knüpfen und im Spiel gibt es sogar Belohnungen dafür.

Nicht so freundlich geht bei "Kick the Buddy" zu. Der Spieler findet eine Puppe mit sechs Kreisen vor, die in einem Karton liegt. In diesem Karton ist es dann das Ziel, die Figur möglichst viel zu bewegen - oder anders gesagt: umherzuwerfen. Je schmerzhafter der Aufprall, desto mehr Spielgeld gibt es. Um den "Spaßfaktor" noch weiter zu erhöhen, ist es möglich, den Kopf der Puppe durch ein Foto eines realen Freundes zu ersetzen.

Meistgekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 4 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 5 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 6 IMPOSSIBLE ROAD WONDERFUL LASERS 3,49 7 Pou Paul Salameh 2,29 8 Notruf 112 Aerosoft GmbH 3,49 9 Trick Shot 2 Jonathan Topf 3,49 10 hocus. gamebra.in 0,49

Meistgeladene iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Fortnite Epic Games kostenlos 2 Helix Jump Voodoo kostenlos 3 Snake VS Block Voodoo kostenlos 4 Impossible Bottle Flip tastypill kostenlos 5 Die Sims™ Mobile Electronic Arts kostenlos 6 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos 7 PUBG MOBILE Tencent Mobile International Limited kostenlos 8 Würdest du lieber? Daniel Lulic kostenlos 9 Flip the Gun Playgendary kostenlos 10 The legend of fate Jia Liu kostenlos

Meistgekaufte iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Door Kickers KILLHOUSE GAMES SRL 5,49 3 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 4 The Room Fireproof Games 1,09 5 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 Notruf 112 Aerosoft GmbH 3,49 8 Dissembler Ian MacLarty 3,49 9 The Room Two Fireproof Games 2,29 10 LEGO® Ninjago™: Schatten des Ronin™ Warner Bros. 5,49

Meistgeladene iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Fortnite Epic Games kostenlos 2 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos 3 The Sims™ Mobile Electronic Arts kostenlos 4 Helix Jump Voodoo kostenlos 5 PUBG MOBILE Tencent Mobile International Limited kostenlos 6 Toon Blast Peak Games kostenlos 7 The legend of fate Jia Liu kostenlos 8 Angry Birds 2 Rovio Entertainment Oyj kostenlos 9 Pixel Art Easybrain kostenlos 10 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos

( dpa )

