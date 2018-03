App-Charts: Wenn Schüler zu Sprayern werden

Berlin. In den Charts behaupten noch viele Apps ihre Spitzenpositionen. Doch die unteren Ränge haben sich neu geordnet.

Unter den ersten zehn meistgekauften iPad-Apps gibt es diesen Neuling: "Toca Life: After School". Mit dem Rollenspiel können sich Kinder und Teenager an vier virtuelle Orte begeben. Dafür stehen 27 Figuren zur Verfügung. Wer in ihre Rollen schlüpft, darf sich unter anderem als Graffiti-Sprüher, Skater oder Tänzer ausprobieren.