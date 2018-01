Kodak kündigt eigene Kryptowährung an: Aktienkurs explodiert

Rochester. Der Hype um Bitcoin und Co. nimmt kein Ende: Die Aussicht auf eine Kryptowährung macht sogar den abgehalfterten Foto-Dino Kodak wieder an der Börse attraktiv.

Die Ankündigung eines eigenen "Coin" sorgte am Dienstag für eine Verdopplung des Aktienwerts, am Mittwoch notierte der Kurs immer noch dick im Plus.