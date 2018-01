Nvidia bringt Farbfilter für "GeForce Experience"

Las Vegas. Mit einem "Freestyle" genannten Feature können Nutzer von Nvidia-GTX-Grafikkarten und dem Programm "GeForce Experience" künftig Farbfilter für ihre Spiele anwenden.

Die Funktion soll ab sofort zunächst in einer Beta-Version starten, wie der Hersteller im Rahmen der Elektronikmesse CES (9. bis 12. Januar) in Las Vegas mitteilte. Mit Filtern in Schwarz-Weiß oder Sepia könne man so etwa die Stimmung eines Spiels verändern.