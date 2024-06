Koreanisches BBQ ist die beliebte Methode, Fleisch direkt am Esstisch zuzubereiten. Mariniertes Fleisch wird gegrillt, anschließend in ein Salatblatt gewickelt und in eine scharfe Sauce getunkt. Das genießt man zusammen mit verschiedenen Beilagen und Sauce zum Dippen. © Simi Leistner/asianstreetfood.com/dpa-tmn