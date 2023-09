Geschmorter Radicchio mit Honigmelone und Pipe Rigate

Food-Blogger Manfred Zimmer hat den Radicchio für sich entdeckt. Bei ihm landet er nicht roh im Salat, sondern geschmort auf dem Teller. So schmeckt er weniger bitter und passt gut zu Hörnchennudeln.

Hübsch, gesund und aromatisch: Immer mehr Menschen wagen sich an Radicchio, darunter auch Food-Blogger Manfred Zimmer. Er kombiniert das Gemüse mit Hörnchennudeln.

Hamburg (dpa/tmn). Der Radicchio gehört zu den Salatsorten, die man immer häufiger in den Gemüseabteilungen sieht. In der Vergangenheit haben ihn viele Menschen wegen der Bitterstoffe gemieden. Aber das hat sich geändert.

Ich denke, mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass Bitterstoffe sehr gesund sind. Und wer sie nicht mag, kann sie durch kurzes Wässern entziehen.

Außerdem ist der Radicchio, wie ich finde, nicht nur sehr hübsch, sondern hat auch wunderbare Aromen.

Eine frische Mitspielerin

In diesem Rezept schmore ich den Radicchio, so verliert er ein bisschen von seinen Bitterstoffen. Gleichzeitig würze ich ihn mit Knoblauch, Ingwer und frisch gemörserten Kreuzkümmelsamen, was ihm eine orientalische Note gibt.

Als Mitspielerin wähle ich die erfrischende Honigmelone - ungekocht und mit etwas Salz und Pfeffer gewürzt.

Zutaten für 2 Personen:

Für den Radicchio: 300 g Radicchio,

1 große Knoblauchzehe,

1 Stück Ingwer (5 g - geschält gewogen),

1 leicht geh. TL frisch gemörserter Kreuzkümmelsamen,

3 EL Olivenöl,

Salz,

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für die Sauce:

120 g Zwiebel,

1 große Knoblauchzehe,

5 EL Olivenöl,

1 leicht geh. TL gemörserte Kreuzkümmelsamen,

1 geh. TL Thymian,

2 EL Sojasauce,

1 EL Ahornsirup,

Salz,

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zusätzlich:

ca. 140 g Pipe Rigate (Hörnchennudeln),

ca. 100 g Honigmelone,

etwas Hartkäse

Zubereitung

1. Den Radicchio in 6 Teile schneiden, sodass der Strunk sie unten zusammenhält.

2. Die Knoblauchzehe und den geschälten Ingwer in Würfelchen schneiden.

3. Die Pfanne (ohne Öl) erhitzen und die Hälfte des gemörserten Kreuzkümmels ganz kurz erhitzen.

4. Das Öl in die Pfanne geben und erhitzen.

5. Die Radicchiostücke mit den Ingwerwürfeln und dem restlichen Kreuzkümmel in die Pfanne geben und ca. 5 bis 6 Minuten schmoren, bis der Radicchio hier und da braune Stellen hat.

6. Den Radicchio aus der Pfanne nehmen und auf einen Teller legen.

7. Die Zwiebel in grobe Stücke und die Knoblauchzehe in Würfel schneiden.

8. Zwischendurch die Pipe Rigate (Hörnchennudeln) nach Packungsanweisung kochen.

9. 5 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelstücke und die Knoblauchwürfel darin dünsten, bis die Zwiebeln etwas geschmort sind.

10. Die Hälfte des Kreuzkümmels und des Thymians in die Pfanne geben und kurz mitandünsten.

11. Die Sojasauce, den Ahornsirup sowie den restlichen Kreuzkümmel und Thymian in die Pfanne geben.

12. Die Hälfte der Sauce in der Pfanne belassen. Die andere Hälfte in eine Schale geben.

13. In die Pfanne mit der Saucenhälfte den Radicchio geben, erhitzen und auf die Teller verteilen.

14. Die andere Saucenhälfte zusammen mit den Pipe Rigate wieder in die Pfanne geben und erhitzen. Dann ebenfalls auf die Teller verteilen.

15. Melonenstücke auf dem Radicchio verteilen und etwas mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen.

16. Auf die Pipe Rigate etwas Hartkäse reiben.

