Datteln sind echte Alleskönner - man kann sie süß oder pikant zubereiten. Und gesund sind sie auch noch. Worauf es beim Kauf ankommt und was man damit machen kann - ein paar Tipps.

Vielseitige Früchtchen So unterschiedlich können Sie Datteln zubereiten

Bonn (dpa/tmn) –. Datteln sind wahre Energiewunder: In den Früchten stecken unter anderem Ballaststoffe, B-Vitamine sowie Mineralien wie Kalium und Magnesium. 100 Gramm liefern fast 300 Kilokalorien, so das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Da Datteln sehr energiereich sind, sollte man die leckeren Früchte nur in Maßen verzehren.

Tipps für den Kauf

Trockenware gibt es das ganze Jahr über. Frische Datteln haben hingegen in den Herbstmonaten Saison. Die Früchte sollten dann eine glänzende Haut haben und einen frischen Duft verströmen.

Pfiffige Kombinationen: Wer Datteln nicht einfach nur als Snack naschen will, kann sie vielseitig in der Küche einsetzen. Dazu drei Rezept-Anregungen vom BZfE:

1. Als knusprige Energiebomben

Eine Banane pürieren und mit feinen Haferflocken sowie klein gehackten Datteln vermengen. Weiteres Trockenobst wie Pflaume oder Aprikose hinzugeben. Die Masse als kleine Bällchen formen und für zehn Minuten im Ofen rösten.

2. Als Ergänzung zum Salat

Datteln kann man auch für ein köstliches Salatdressing verwenden. Dafür einfach die Früchte mit Olivenöl, weißem Balsamico, etwas Senf sowie pürierten Himbeeren vermischen. Fertig ist das Himbeerdressing. Dazu passen wunderbar Datteln gefüllt mit Ziegenfrischkäse, Walnüssen und frischen Kräutern.

3. Fruchtige Komponente bei scharfen Gerichten

Datteln passen hervorragend zu einem orientalischen Schmoreintopf. Einfach die Früchte dazu geben. Häufig werden sie dann mit Feigen kombiniert. Die süßliche Komponente kann scharfe Gewürze ausgleichen.



