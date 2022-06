Veggie-Grillgut enthält oft Zusatzstoffe

Lecker, so ein Veggie-Grillteller - vor allem dann, wenn man vorab geprüft hat, dass keine bedenklichen Zusatzstoffe im Grillgut stecken.

Würstchen, Steaks und Filets: Die Auswahl an veganem Grillgut wird immer größer. Doch viele der Produkte haben eine lange Zutatenliste. Was besser nicht in den Einkaufskorb wandern sollte.