Weinberg statt Wald Wo in Bayern Trüffel wachsen

Burgundertrüffel: An der Grenze zu Baden-Württemberg befindet sich die deutschlandweit erste Trüffelbesichtigungsplantage von Hobby-Trüffelbauer Daniel Rudolf.

Beim Wort Trüffel dürften die meisten Menschen an Trüffelschweine im Wald denken. Dabei wachsen Trüffel an vielen Orten - auch in unterfränkischen Weinbergen.