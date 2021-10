Italien feiert Welt-Pasta-Tag

Exportschlager in Deutschland

Hörnchen, Farfalle, Eliche, Tortiglioni, Penne Rigate, Trulli, Radiatori und Cellentani. Einmal im Jahr werden Nudeln gefeiert - beim Welt-Pasta-Tag am 25. Oktober.

Penne, Fusilli oder klassische Spaghetti: 9,5 Kilogramm Pasta wurden 2020 pro Kopf in Deutschland verdrückt. Doch nirgendwo wird die Teigspeise wohl so sehr verehrt wie in Italien.