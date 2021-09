Sahne, Senf und Pflanzenmilch: Panieren geht auch ohne Ei

Bonn. In Mehl wenden, in verquirltes Ei tauchen und in Semmelbröseln wälzen - so läuft das klassische Panieren ab. Ohne Ei haftet die knusprige Hülle nicht? Folgende Varianten empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). So können gesalzene Milch, Sahne, Kondensmilch oder Joghurt das Ei ersetzen. Auch Senf funktioniert gut.

Die Panade haftet noch besser, wenn man die Semmelbrösel mit etwas geriebenem Hartkäse wie zum Beispiel Parmesan vermengt. Mehrmaliges Panieren verdickt die Kruste. Bei einer veganen Panade wird das Ei meist durch eine Mischung aus einem Esslöffel Mehl und drei Esslöffeln Wasser oder ungesüßter Pflanzenmilch ersetzt. Die Flüssigkeit cremig aufrühren und mit etwas Salz und geriebener Zitronenschale verfeinern. Tofu sollte vor dem Panieren außerdem immer gut ausgedrückt werden.

Soll die Kruste außerdem glutenfrei sein, kann das Mehl durch Maisgrieß ausgetauscht werden. Statt Semmelbrösel eignen sich geschroteter Sesam, Kokosflocken, gemahlene Nüsse, Haferflocken oder Cornflakes. Darunter frische Kräuter mischen. Übrigens lässt sich fast jedes Gemüse panieren, härtere Sorten wie Sellerie werden zuvor bissfest gegart.

