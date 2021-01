Warum Hähnchen immer wieder Weltklasse ist

Hamburg. Laut einer aktuellen Untersuchung der Umweltorganisation Germanwatch ist jede zweite Fleischprobe aus deutschen Supermärkten mit antibiotikaresistenten Keimen belastet. Was allerdings noch besorgniserregender ist: Bei einem Drittel dieser Hühner weisen die Erreger Resistenzen gegen sogenannte Reserveantibiotika auf. Diese werden Patienten als letztes Mittel im Kampf gegen Infektionskrankheiten verabreicht, wenn herkömmliche Antibiotika nicht mehr wirken.

Aber wie können diese Keime für den Menschen gefährlich werden? Gut durchgegartes Geflügel gilt grundsätzlich als unbedenklich. Allerdings können Erreger, wie beispielsweise der als Krankenhauskeim bekannte MRSA-Keim, bei der Zubereitung durch kleine Schnitte oder Verletzungen an den Fingern in unseren Körper eindringen. Aber auch beim Abspülen von rohem Fleisch landen sie schnell in Form von Spritzwasser auf Rohkost oder Salat und gelangen so beim Verzehr in den menschlichen Darm. Die besondere Tücke: Auch wenn die Erreger nicht immer sofort eine Infektion auslösen, können sie die Resistenz an andere Keime weitergeben und so später dazu führen, dass der Körper im Falle einer Erkrankung nicht mehr auf Antibiotika reagiert.

Hähnchen kaufen: Achten Sie auf die Herkunft des Fleisches

Was kann man tun? Achten Sie beim Kauf stets auf die Herkunft des Fleisches. Wenn möglich, fragen Sie beim Erzeuger nach der Verwendung von Antibiotika und schauen Sie sich im Idealfall die hygienischen Bedingungen auf dem Hof an. Wer keinen Geflügelhof oder Schlachter des Vertrauens in seiner Nähe hat, sollte Bio-Fleisch oder Hähnchen aus artgerechter Haltung bevorzugen.

Denn Massentierhaltung und zu enge Ställe schwächen die Tiere und erfordern so oft einen höheren Medikamenteneinsatz, der auf lange Sicht die Antibiotikaresistenz fördert. Zwar dürfen auch Bio-Betriebe Antibiotika einsetzen, jedoch nur als letzte Möglichkeit und zudem nur einmal im Leben der Tiere. Diese Regeln gelten in der konventionellen Landwirtschaft nicht. Wenn einzelne Tiere erkranken, wird oft vorsorglich der ganze Bestand behandelt. Proben haben gezeigt, dass Bio-Produkte nicht keimfrei, aber doch deutlich geringer belastet sind.

Bio-Huhn bis zu viermal teurer

Qualität hat allerdings ihren Preis – das gilt auch für ökologische Lebensmittel. So kommt es nicht selten vor, dass dieser für ein Bio-Huhn viermal so hoch ist wie für ein Tier aus konventioneller Mast. Diese Preisdifferenz entsteht durch den unterschiedlichen Aufwand während der Aufzucht. Herkömmlich gehaltenes Schlachtvieh wächst durch Spezialfutter und spezielle Züchtung heute so schnell, dass es oft schon nach fünf Wochen sein Schlachtgewicht erreicht. Da vor allem die Hähnchenbrust gefragt ist, wird den Tieren zudem eine übergroße Brust angezüchtet.

Wer all das nicht will, kauft Bio. Denn hier werden weniger Medikamente eingesetzt, die Tiere haben Auslauf im Freien, bekommen artgerechtes Futter und mehr Zeit, um zu wachsen. Aber Vorsicht: Nur wo Bio-Siegel auf der Verpackung zu finden sind, ist auch tatsächlich Bio drin. Fehlt eine entsprechende Kennzeichnung, stammt das Fleisch mit großer Wahrscheinlichkeit aus konventioneller Haltung. Achten Sie daher beim Kauf auf vertrauenswürdige Siegel wie Bioland, Naturland oder demeter. Wer seltener, aber dafür besseres Fleisch verzehrt, wird die Preisunterschiede ausgleichen können und wird mit gutem Geschmack belohnt.

Rezept für Butter-Chicken

Für 4 Portionen

600 g Bio-Hähnchenbrustfilet

1 Stück Ingwer (ca. 4 cm)

2 Knoblauchzehen

150 g griechischer Sahnejoghurt

3 TL edelsüßes Paprikapulver

4 EL Limettensaft

Salz, Pfeffer,

1 TL Cayennepfeffer

1 EL + 1 TL Garam Masala

400 g Süßkartoffel

2 EL Öl

2 TL gemahlene Kurkuma

2 Schalotten

1 rote Peperoni

2 EL Butter

400 ml passierte Tomaten

200 ml Kokosmilch

50 g junger Blattspinat

6 Stiele Koriander

1. Fleisch würfeln und in eine Schüssel geben. Ingwer und Knoblauch schälen, fein hacken. Joghurt mit 1 TL Paprika, 2 EL Limettensaft, 1 TL Salz, Cayennepfeffer, 1 EL Garam Masala und der Hälfte des Ingwers und des Knoblauchs verrühren. Gut mit dem Fleisch mischen und mindestens 1 Stunde (besser über Nacht) zugedeckt kalt stellen.

2. Ofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200°C/Umluft: 180°C). Süßkartoffel schälen, würfeln, mit Öl, 1 TL Kurkuma und 1 TL Paprikapulver mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Fleisch auf ca. zwei Drittel einer großen Auflaufform verteilen. Süßkartoffel auf die freie Fläche daneben legen. Im heißen Ofen 20-25 Minuten backen.

3. Schalotten schälen, fein würfeln. Peperoni waschen, putzen, entkernen, in feine Ringe schneiden. Butter in einem Topf schmelzen, Schalotten, Peperoni und restlichen Ingwer und Knoblauch darin andünsten. Je 1 TL Garam Masala, Paprika und Kurkuma zufügen, kurz anschwitzen. Tomaten und Kokosmilch zugießen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Offen ca. 10 Minuten köcheln lassen, dabei mehrmals umrühren.

4. Spinat waschen, verlesen, abtropfen lassen. Fleisch aus dem Ofen nehmen. Spinat, Süßkartoffeln und Fleisch zur Soße geben und ca. 2 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und 2 EL Limettensaft abschmecken. Koriander waschen, trocken tupfen und Blätter hacken. Butter-Chicken mit Koriander bestreuen. Dazu schmecken Reis und Naanbrot. (Rezept oben)

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 40 g E, 15 g F, 32 g KH, 430 kcal

Rezept für schnelles Naanbrot

Für 6 Stück

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten + Wartezeit

ca. 250 g Mehl 1 TL Zucker 1 TL Backpulver ½ TL Salz 125 ml Milch 1 EL Öl 75 g griechischer Sahnejoghurt Frischhaltefolie

1. Mehl, Zucker, Backpulver und Salz mischen. Milch, Öl und Joghurt zufügen und alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Eventuell noch etwas Mehl zufügen. Ca. 30 Minuten in Frischhaltefolie gewickelt ruhen lassen.

2. Teil in 6 Stücke teilen und auf bemehlter Arbeitsfläche zu Kugeln formen. Zu ovalen, dünnen Fladen ausrollen. Eine gusseiserne Pfanne erhitzen, Fladen darin portionsweise von beiden Seiten goldbraun braten.

Nährwerte

Pro Stück ca. 5 g E, 4 g F, 32 g KH, 180 kcal