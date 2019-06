Ergebnis einer Stichprobe Gemüse zu zwei Dritteln weiter in Plastik verpackt

In Plastik verpackte Paprika in einem Supermarkt.

Eine Untersuchung zeigt: Immer noch wird viel Obst und Gemüse in Plastik angeboten. Allerdings ist der lästige Kunststoff in bestimmten Läden deutlich häufiger als in anderen.