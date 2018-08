Eis, Sorbet, Grütze: Leichte Desserts zum Selbermachen

Bonn. An heißen Tagen sind leichte Desserts gefragt. Viele lassen sich in wenigen Minuten in der Küche selbst anrühren. Beeren und Obst haben gerade ihr volles Aroma, so dass es kaum Zucker braucht. Einen Überblick für schnelle Rezepte liefert das Bundeszentrum für Ernährung:

Obstsalat

Der Klassiker mit vielen Kombinationsmöglichkeiten. So lassen sich Kiwi, Melone, Apfel und Heidelbeeren mit Walnüssen und Pinienkernen mischen. Je nach Geschmack wird der Nachtisch mit etwas Honig und Zitronensaft verfeinert.

Milchshake

Einfach fettarme Milch mit pürierten Früchten und Gewürzen wie Vanille oder Zimt mischen.

Rote Grütze

Entkernte Kirschen, rote und schwarze Johannisbeeren und Apfelwürfel mit etwas Zucker erhitzen, kurz aufkochen und einige Minuten garen. Anschließend die Masse mit Speisestärke leicht eindicken, abkühlen lassen und mit Vanillesoße servieren.

Quarkspeise

Magerquark mit einer Gabel aufschlagen und mit Obst der Saison mischen. Für mehr Aroma sorgen Kräuter wie frische Minze und Gewürze wie Zimt, Currypulver, Chili oder Pfeffer.

Joghurteis

Joghurt wird mit dem Mark einer Vanilleschote und etwas Zucker vermengt. Anschließend kommt die Mischung in einen geeigneten Behälter für mindestens zwei Stunden in die Tiefkühltruhe. Für eine cremige Konsistenz wird alle 30 Minuten umgerührt.

Melonensorbet

Eine Wassermelone pürieren und für mindestens drei Stunden einfrieren. Alternativ lässt sich aus pürierten Beerenfrüchten und Zitronensaft eine Mousse zubereiten, mit etwas Buttermilch, Honig und einer Prise Zimt vermengen - und ab in den Gefrierschrank.

( dpa )

