Tolle Knolle to go Viele Ingwershots überzeugen im «Öko-Test»

Der Hals kratzt. Schnell ein Ingwershot - in der Hoffnung, den Infekt abzuwenden! Viele Shots schneiden im «Öko-Test» gut ab. Was die Tester aber überraschte: In einigen steckt keinerlei Vitamin C.