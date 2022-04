Alkoholkonsum in Deutschland bleibt hoch

Wie hat sich der Konsum von Tabak- und Alkohol in Deutschland entwickelt? Und wie sieht es mit der Haltung zum Glückspiel aus? Im Jahrbuch 2022 wirft die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen auch einen Blick auf die psychische Gesundheit in der Pandemie.

Weniger Kippen, mehr Wasserpfeife: So in etwa entwickelt sich das Rauch-Verhalten in Deutschland. Auch beim Glücksspiel ändert sich was.