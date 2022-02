Befragung Psychische Belastung von Kindern in Pandemie bleibt hoch

Die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie ist weiterhin hoch.

Die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen ist nicht mehr ganz so stark wie in Zeiten strenger Kontakt-Beschränkungen, aber weiterhin höher als vor der Pandemie. Zu diesem Fazit kommen Hamburger Wissenschaftler in der sogenannten Copsy-Studie.