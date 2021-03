5 Millionen Pikse pro Woche Impfstart in den Arztpraxen Anfang April geplant

Noch braucht man in Deutschland Geduld, wenn man sich gegen Corona impfen lassen will. Bald sollen die Impfstoffe aber in viel größeren Mengen geliefert werden - ein Termin im Impfzentrum ist dann nicht mehr nötig.