Laut einer Studie hat sich das Modell "Hebammenkreißsaal" in NRW bewährt. Geburten verlaufen hier im Durchschnitt schneller und mit weniger Schmerzmitteleinsatz.

Für jede gebärende Frau eine Hebamme, die die ganze Zeit dabei bleibt - das ist nur in wenigen Kreißsälen in Deutschland so. Dabei kämen die meisten Gebärenden laut einer Studie auch ohne Arzt und große Eingriffe bei gleicher Sicherheit zu ihrem Baby.