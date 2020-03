Heuschnupfenzeit Allergiker joggen am besten morgens

Am Morgen ist die Pollenbelastung oft deutlich niedriger - ein Segen für Allergiker.

Wer joggen will, braucht Atemluft. Doch was, wenn ein Heuschnupfen die Atemwege blockiert? In extremen Fällen sollten Allergiker dann aufs Training verzichten - oder auf schlechtes Wetter warten.