Köln. Wenn es draußen eisig kalt ist, schmeckt der heiße Tee besonders gut. Der Winter ist die Zeit der heißen Getränke - und damit leider auch die Zeit der Verbrühungen, vor allem bei kleinen Kindern.

Darauf weist der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) hin. Was ist im Notfall zu tun? Ein Überblick:

Größere Verbrennungen und Verbrühungen sind außerdem ein Fall für den Notarzt - es besteht Lebensgefahr. Bei kleinen Kindern ist das nach Angaben der Experten schon bei acht Prozent verbrannter Körperoberfläche der Fall. Das entspricht etwa einem Arm, einem halben Bein oder der halben Oberkörper-Vorderseite. Die Handfläche eines Menschen entspricht etwa einem Prozent seiner Körperoberfläche.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Eltern einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. So gehören heiße Getränke nicht in die Reichweite von Kindern. Erwachsene sollten aber auch darauf achten, dass sie heiße Flüssigkeiten nie über Kinderköpfe hinweg weiterreichen und dass sie keine heißen Getränke und Kinder gleichzeitig in der Hand und auf dem Arm haben ( www.kinderaerzte-im-netz.de ).