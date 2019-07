Schulkinder und Jugendliche sollten sich mindestens 1,5 Stunden am Tag bewegen.

Was tun, wenn das Kind stundenlang am Handy klebt und sich nicht regt? Insbesondere bei jungen Menschen kann Übergewicht folgenschwer sein. Mit Tipps und Informationen will eine neue Webseite nun Abhilfe gegen die überschüssigen Kilos schaffen.