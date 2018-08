Boxershort-Träger haben mehr Spermien

Slip oder Boxershorts? Das scheint nicht nur Geschmackssache zu sein, denn einer US-Studie zufolge produzieren Männer in Boxershorts mehr Spermien.

Glaubt man einer Studie in der Fachzeitschrift "Human Reproduction", haben Männer, die regelmäßig Boxershorts tragen, mehr Spermien. Foto: dpa

Bosotn. Männer, die häufig Boxershorts tragen, haben mehr Spermien als solche mit enger sitzenden Unterhosen. Das berichten US-Forscher in der Fachzeitschrift "Human Reproduction".

Erstere hätten auch eine höhere Spermienkonzentration und einen höheren Anteil an schwimmenden Spermien, schreibt das Team um Lidia Mínguez-Alarcón von der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston.

Die Forscher untersuchten für die Studie mehr als 650 Männer von Paaren, die wegen einem unerfüllten Kinderwunsch eine Klinik aufsuchten, deren Spermienkonzentration sich aber dennoch im Normalbereich bewegte. Im Vergleich zu Männern, die knappe Slips oder andere enger anliegenden Unterhosen bevorzugten, hatten die Boxershort-Träger 17 Prozent mehr Spermien.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.