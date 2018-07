Für Vitamin-D-Spiegel reicht kurze Zeit im Licht

Sind Gesicht und Arme drei Mal in der Woche unbedeckt und ohne Sonnenschutz dem Sonnenlicht ausgesetzt, bildet der Körper genügend Vitamin D. Foto: dpa

Euskirchen. Um Vitamin D zu bilden, benötigt die Haut Sonnenlicht. Manche Eltern sind deshalb unsicher, ob sie ihre Kinder im Sommer wirklich immer vor Sonne schützen sollten. Für eine ausreichende Vitamin-D-Synthese ist aber in der Regel bereits ein kurzer Aufenthalt in der Sonne ausreichend.

Gesicht und Arme sollten drei Mal in der Woche unbedeckt und ohne Sonnenschutz dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Beim Hauttyp II, also Menschen mit heller Haut und blonden bis braunen Haaren, genügten jeweils rund zwölf Minuten, erläutert der Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Halten sich Kinder darüber hinaus in der Sonne auf, sollten sie mit dem höchsten Lichtschutzfaktor eingecremt und vor praller Sonne geschützt werden.

( dpa )

