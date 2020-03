Sie wundern sich, warum Ihr Tulpenstrauß nicht lange frisch bleibt? Schneiden Sie die Stiele etwa mit der Schere an? Tulpenzüchter und -anbauer nennen ihre besten Tipps.

Die Stiele von Tulpen werden am besten mit dem Messer und nicht mit der Schere angeschnitten.

So bleibt er länger frisch Pflegetipps für den Osterstrauß

Tulpen sind ein bisschen anders als andere Schnittblumen. Natürlich brauchen auch sie regelmäßig neues Wasser in der Vase, um lange frisch zu bleiben. Aber es gibt ein paar Tricks, die nur für sie gelten.

Diese verrät die Tulip Promotion Netherlands, eine Vereinigung von mehr als 500 Tulpenzüchtern und -anbauern:

Tipp 1: Beim Kauf reiben und quietschen lassen

Sieben bis zehn Tage lang hält sich ein frisch geschnittener Strauß in der Vase, sagen die Experten. Ob Sie wirklich frische Ware im Handel kaufen, erkennen Sie unter anderem an den Blättern und Stielen. Reiben Sie diese ganz leicht aneinander und achten Sie darauf, ob sie leise quietschen.

Außerdem sollte sich der Bund knackig und fest anfühlen, und die Enden der Stiele dürfen nicht weiß und trocken sein. Die Experten raten, geschlossene Blütenköpfe zu wählen, die aber bereits ihre Farbe zeigen. Komplett grüne Knospen sind noch sehr unreif, hier bestehe die Gefahr, dass sie sich zu Hause nicht richtig entwickeln.

Tipp 2: Nicht mit der Schere kürzen

Der Tipp, die Stielenden etwas zu kürzen, bevor man Schnittblumen in die Vase gibt, ist allgemein bekannt. Aber was nehmen Sie dafür? Die Schere sollte es auf keinen Fall sein. Denn die quetscht beim Schnitt den Stängel und behindert so die Aufnahme von Wasser. Besser ist ein scharfes Messer - damit die Stielenden um ein bis zwei Zentimeter kürzen. Dies ist erneut nötig, wenn die Schnittflächen braun werden.

Außerdem sollte man überflüssige Blätter entfernen, so dass am besten nur ein bis zwei am Stiel bleiben.

Tipp 3: In kaltes Wasser stellen

Lauwarmes Wasser mögen die meisten Schnittblumen. Tulpen aber nicht. Stellt man sie in zu warmes oder gar heißes Wasser, weichen die Stiele auf. Das schwächt die Pflanzen. Daher Tulpen immer in kaltes Wasser stellen, raten die Tulpenzüchter und -anbauer.

Geben Sie nicht zu viel Wasser auf einmal, ein Drittel der Vase reicht. Bei Bedarf einfach nachgießen.

Es ist von Vorteil für die Haltbarkeit, wenn die Tulpen in einem Glasgefäß stehen. Denn dann fällt es auf, wenn sich das Wasser eintrübt - ein Zeichen dafür, dass es Zeit ist, es auszutauschen.

Schnittblumennahrung benötigen die Tulpen laut den Experten nicht, aber sie helfe, die mögliche Ausbreitung von Bakterien einzudämmen.