Ab in den Topf

Ab in den Topf Ingwer aus dem Supermarkt weiterkultivieren

Ingwerknollen lassen sich vermehren - indem man sie einfach in Erde setzt.

Ob als Heilpflanze oder Geschmacksgeber - Ingwer im Haus zu haben, ist oft sehr nützlich. Wer sie nicht jedes Mal im Supermarkt kaufen möchte, pflanzt sich die Knolle am besten selbst an. So geht es: