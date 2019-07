Schlangestehen an der Schaukel

Schlangestehen an der Schaukel In den Großstädten gibt es weniger Platz zum Spielen

Ist in der Stadt kaum noch Platz für Kinder? Weil Metropolen ihre Innenstadtbezirke verdichten, gibt es vielerorts weniger Flächen zum Spielen.

Langes Warten an Rutsche und Schaukel - auf Spielplätzen müssen sich Kinder oft in Geduld üben. Vor allem in Großstädten wird der Platz immer knapper. Kinder und Eltern erobern sich deshalb zunehmend die Straßen zurück.