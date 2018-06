Gefährliche Spannung In Kinderzimmern nur Elektrogeräte mit 24 Volt verwenden

Kinder spielen gerne mit allem, was ihnen in die Finger kommt. Dazu gehören auch Elektrogeräte, deren Kabel und Steckdosen. Eltern sollten darauf besonderes Augenmerk legen und die Elektroinstallationen in den Wohnräumen absichern.