Pflegebedürftigen bei Mundpflege helfen

Berlin. Ist ein Angehöriger nicht mehr in der Lage, sich allein um seine Mundgesundheit zu kümmern, kann ihn ein Familienmitglied unterstützen. Dabei sollte der Pflegende auf die Bedürfnisse und Wünsche des Pflegebedürftigen eingehen und beispielsweise nach der Lieblingszahnpasta fragen.

Es ist zudem wichtig, den Pflegebedürftigen so viel wie möglich selbst machen zu lassen, um die Selbstständigkeit zu erhalten. Dazu rät das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) in dem Ratgeber " Mundpflege - Praxistipps für den Pflegealltag ".