Der Kartoffelpuffer im Großformat schmeckt dank Topping aus Räucherlachs, saurer Sahne, Kapern und eingelegten Zwiebeln extra-lecker

Für ein perfektes Rösti sollte man beim Braten nicht an Fett sparen und die richtigen Kartoffeln nehmen, nämlich festkochende. Am knusprigsten werden Rösti, wenn sie in Schmalz, Butterfett oder Ghee gebraten werden.

Die besten Rezepte: der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jede Woche die feinsten Rezepte und kurzangebratene News aus der Foodwelt. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möchten Sie zwei (oder mehr) XL-Rösti braten, deponieren Sie den oder die ersten im auf 60 Grad erhitzen Ofen. Dabei Ofentür mithilfe eines Kochlöffels einen Spaltbreit offen lassen, damit die Kruste schön knusprig bleibt. Und: Versuchen Sie statt des Lachses doch auch einmal feine Matjesfilets mit dünn gehobeltem Apfel.

Riesenrösti mit Lachs für zwei

Zutaten für 2 Portionen:

1 kleine rote Zwiebel

1 Prise Zucker

Salz, Pfeffer

1 EL Apfelessig

500 g Kartoffeln (forwiegend festkochend)

1 Ei (Größe M)

1 EL Speisestärke

frisch geriebene Muskatnuss

2 EL Butterschmalz

200 g saure Sahne

1 EL Kapern (Glas)

6 Stiele gemischte Kräuter (z.B. Dill, Petersilie und Schnittlauch)

1 Zwiebel schälen, in dünne Ringe schneiden oder hobeln. Mit Zucker und 1 Prise Salz würzen und mit Essig vermengen, beiseitestellen. Kartoffeln schälen und grob raspeln. Mit Ei und Stärke vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

2 In einer beschichteten Pfanne (ca. 24 Durchmesser) Öl erhitzen. Kartoffelmasse hineingeben und mit einem Pfannenwender flach drücken, Bei mittlerer Hitze ca. 4 Minuten braten, bis die Ränder leicht braun werden. Um den Rösti zu wenden, Rösti auf einen Teller gleiten lassen, Pfanne darüberstülpen und gemeinsam wenden, sodass die ungebackene Seite in der Pfanne liegt. Teller abnehmen und Rösti weitere ca. 4 Minuten von der anderen Seite goldbraun backen.

3 Inzwischen saure Sahne glatt rühren. Kapern abtropfen lassen. Kräuter waschen, trocken schütteln und fein hacken. Rösti aus der Pfanne nehmen. Mit saurer Sahne bestreichen und halbieren. Mit Lachs, Zwiebeln und Kapern belegen, mit Kräutern bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Pro Portion ca. 12 g E, 18 g F, 42 g KH, 420 kcal

fmg