Den Beilagen-Liebling vom Inder um die Ecke? Backen wir ab sofort zu Hause: fluffig, heiß und frisch aus der Pfanne in nur 30 Minuten.

Naan-Brot ist eine typische Beilage aus der indischen Küche, ist aber in Varianten auch im arabischen, im levantischen und im Mittelmeerraum bekannt. Die Fladenbrote werden traditionell in sogenannten Tandoor-Öfen gebacken. Dazu klebt man die rohen Teiglinge an die Innenwände eines auf Holzkohle befeuerten Gefäßes: Diese speichern starke Hitze speichern und geben sie nach innen ab.

Bei uns geht es zum Glück einfacher: Unser Naan kommt aus der Pfanne. Und das geht so gut und easy, dass Sie künftig vielleicht öfter mal Naan selber backen, wenn Sie sich indisches Essen nach Hause bestellen.

Pssst! Weitere kulinarische Rezept-Anregungen, wozu das Brot besonders gut zum Stippen passt, finden Sie nach dem Rezept.

Rezept: Naan-Brot selber machen – ohne Hefe

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 6 Stück .

. Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + Wartezeit

ca. 30 Minuten + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Stück ca. 5 g E, 4 g F, 32 g KH, 180 kcal

Zutatenliste für Naan wie im Restaurant

250 g Mehl

1 TL Zucker

1 TL Backpulver

½ TL Salz

125 ml Milch

1 EL Öl

75 g griechischer Sahnejoghurt

Frischhaltefolie

1 250 g Mehl, Zucker, Backpulver und Salz in einer Schüssel mischen. Milch, Öl und Joghurt zufügen und alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Eventuell noch etwas Mehl zufügen. Ca. 30 Minuten in Frischhaltefolie gewickelt ruhen lassen.

2 Teig in 6 Stücke teilen und auf bemehlter Arbeitsfläche zu Kugeln formen. Zu ovalen, dünnen Fladen ausrollen. Eine gusseiserne Pfanne erhitzen, Fladen darin portionsweise von beiden Seiten goldbraun braten.

