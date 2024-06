Vegetarisch, einfach und fix und dazu mindestens superlecker? Bittesehr: dieser Sattmacher-Salat mit cremigem Dressing und Rauchmandeln

Gehen Sie am Sonntag wählen? Zur Entscheidungsfindung habe ich versucht, mich durch die Programme einiger Parteien zu lesen (uff!). Um Themen wie nachhaltige Ernährung zu finden, braucht man fast ein Ermittlerdiplom. Und die (deutsche) Realität ist auch nicht besser. Nehmen wir mal diesen Salat: Tomaten, Römersalat und Avocado gibt’s zum Steuersatz von sieben Prozent. Für Süßkartoffeln dagegen gilt eine höhere Steuerklasse, da gibt’s an der Kasse einen Mehrwertsteuer-Aufschlag von 19 Prozent. Genau wie für diese „Luxuslebensmittel“: Hafermilch und Mineralwasser. Hä? Dabei hat die EU schon 2022 verkündet, dass Basislebensmittel mit null (in Zahlen: 0) Prozent besteuert werden können. Finde ich eine gute Idee, um pflanzliche Lebensmittel zu supporten. Und vielleicht bekommen wir Süßkartoffeln und Hafermilch dann irgendwann zum gleichen Steuersatz wie Tomaten und Avocados!

Bunter Avocado-Salat mit gebackenen Süßkartoffel-Bissen

Zutaten für 4 Portionen:

750 g Süßkartoffeln

4 EL Öl

Salz

Pfeffer

1 TL edelsüßes Paprikapulver

150 g Salatmayonnaise

ausgepresster Saft von 1 Limette

5 EL Milch

250 g Kirschtomaten

1 Römersalatherz

1 reife Avocado

80 g Rauchmandeln

4 Stiele Kerbel

Backpapier

1 Süßkartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Mit Öl, Salz, Pfeffer und Paprika mischen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C) 15-20 Minuten garen.

2 Mayonnaise mit der Hälfte des Limettensaftes und Milch verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Tomaten waschen und halbieren. Salat putzen, waschen und in Streifen schneiden. Avocado halbieren, Stein entfernen und Fruchtfleisch aus den Schalen lösen. In Scheiben schneiden und mit dem restlichen Limettensaft beträufeln.

3 Süßkartoffeln herausnehmen, etwas abkühlen lassen. Inzwischen alle Salatzutaten mischen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Dressing vermengen. Mandeln hacken. Kerbel waschen, trocken schütteln und grob zerzupfen. Mandeln und Kerbel auf den Salat streuen.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Pro Portion ca. 10 g E, 48 g F, 54 g KH, 690 kcal

