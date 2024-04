Die “Wohl bekomms“-Formel nach Ayurveda: Wenn schon Fleisch, dann nur mit Veggies und Gewürzen wie Ingwer, Kardamom und Kreuzkümmel

Ayurveda heißt übersetzt so viel wie die Wissenschaft des Lebens und ist Lebensphilosophie und Medizinlehre zum Erhalt der Gesundheit in einem. Weil nach dieser Vorstellung ganz klar ist, was man isst, wird der richtigen Ernährung deshalb große Bedeutung beigemessen. Richtig bedeutet in diesem Zusammenhang Typ-gerecht, jedoch überwiegend vegetarisch und warm.

Doch auch im Ayurveda wird gelegentlich Fleisch gegessen – dann aber wegen der besseren Bekömmlichkeit immer in Verbindung mit Gewürzen wie Ingwer, Kardamom und Kreuzkümmel. Dieses Gericht ist für alle so genannten Doshas geeignet.

Ayurvedisches Sesam-Hähnchen mit Tomatensoße

Zutaten für 4 Portionen:

2 Schalotten

450 g gelbe + violette Möhren

4 Hähnchenkeulen

1 Bio-Zitrone

3 EL Ghee

Salz, Pfeffer

4 Tomaten

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer (ca. 2 cm)

½ TL gemahlener Kardamom

½ TL gemahlener Kreuzkümmel

2 EL Sesam

300 g grünes Blattgemüse (z.B. Wirsing, Mangold, Spinat)

1 Schalotten schälen und vierteln. Möhren putzen, schälen und schräg in Scheiben schneiden. Keulen einmal am Gelenk durchschneiden. Zitrone waschen. Die Hälfte der Zitronenschale abreiben, die andere Hälfte in Zesten abziehen. 2 EL Ghee in einem Topf schmelzen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb würzen. Mit Fleisch und Gemüse mischen und in einer Auflaufform verteilen. Im vorgeheizten Ofen (Ober-/Unterhitze: 200 ˚C/Umluft: 180 ˚C) ca. 20 Minuten backen.

2 Inzwischen Tomaten waschen, auf einer Küchenreibe grob raspeln. Knoblauch und Ingwer schälen, fein hacken. 1 EL Ghee in einem Topf erhitzen, Knoblauch und Ingwer darin andünsten. Mit Kardamom und Kreuzkümmel bestäuben, kurz mit anschwitzen. Tomaten zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 10 Minuten offen köcheln lassen. Mehrmals umrühren.

3 Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten. Blattgemüse putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. Wirsing und Sesam in der Auflaufform verteilen. Weitere ca. 10 Minuten backen. Soße noch einmal abschmecken. Mit Zitronenzesten garniert servieren.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Pro Portion ca. 45 g E, 30 g F, 10 g KH, 490 kcal

Egal, welcher Typ: Diese Rezepte sind für alle eine wahre Freude. Probieren Sie sie doch mal aus:

Ayurvedisches Dal mit Spinat und Gurkenraita

Ayurvedisches Porridge „Karottenkuchenstyle“

Leckere Gerichte nach der Lehre des Ayurveda Essen nach der Lehre des Ayurveda: jeder Tag ist ein Strauß buntes, so individuell wie das Leben und der Mensch... © Eat Club Morgens: Warmer Frühstücksbrei „Karottenkuchenstyle“ © Eat Club Mittags: Feines Sesam-Hähnchen mit Tomatensoße, vielen Gewürzen und Gemüse © Eat Club Abends: Vegetarisches Linsen-Dal mit Süßkartoffel-Spinat und Gurken-Raita © Eat Club 1 / 4

fmg